【J臣研究所】好精神出自強組

跑星期六一切都有啲趕，而且昨日星期五係香港一年一度嘅國際拍賣會，筆者就冇打算喺香港入貨，不過同往年一樣都會到場支持一下，與同行及一眾騎練歡聚，如無意外，今次拍賣會都有相當多國外有關行業嘅朋友來港，下次執筆再同大家閒談趣聞。

先睇第3場，頂頭大熱必屬「飲杯」，而事實上，筆者上次都非常睇好呢隻馬，因為小弟覺得佢大閘狀態雖未十足，但勝在步頭闊，基本上跑啱有位出，就一定有速度，上場隻馬一望空即撒開大步走甩，以現時香港四班賽水準，相信好難有馬夠佢跑。如要搵威脅，先睇隻「海藍寶」，上次同「飲杯」同場頭兩段快放至46秒13，如果今場放慢少少甚至自造步速，隨時迫隻「飲杯」出多兩成力。「時間寶」前仗贏同程田草1200米水準一般，感覺上隻馬要跑長少少，今場排檔令佢極大機會被迫走二疊，質新馬都可以兼顧。「讓愛高飛」本來就有三班質素，最近跑四班1200米重拾佳態，唔好睇小。上仗跑近的「新強福盈」也要拖一票。

再睇第6場「好精神」上場力追隻「飲杯」，如果見「飲杯」於第3場輕勝，呢隻出自強組嘅馬都十分穩陣，不過對手有隻「快狠準」，一連兩勝愈贏愈易，而且上場就算早段稍望空都留得住，擺明大幅進步。「包裝英明」上次賽前做好晒工夫，但氣管多痰大敗，復課試兩個大閘都有好走勢，可以信多次。