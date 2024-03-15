【耀眼精選】宜春火力換人掂

今次日賽跑禮拜六，傳統嘅馬場智慧，每逢禮拜六跑馬，賽果通常都唔易捉，經常爆到七彩，不過今次好多場都有一、兩匹馬零舍突出，舉例第3場「飲杯」擺明超晒班，就算你過到呢關，同場仲有「讓愛高飛」近況當勇都好硬淨，邊線冷馬要異軍突起，真係要寄望奇迹出現。

廖康銘響啱啱夜賽起孖，反映馬房正處搏殺期，今期派出7駒應戰，牌面以尾場三班1400米嘅「譽友翔駒」最穩健。呢匹馬響1月7日第1次報名出賽時，筆者已作提供，可惜因未能綁上籠頭被着令退出，要等一個月之後先至正式出道，結果冇令人失望，輕鬆一出即勝。本月初再跑田草1200米，埋門被「東方飛影」所擒並非技不如人，而係稚齡馬首次放頭跑唔識留力，未試過畀人追明顯輸經驗，比後駒睇住嚟食。今次升班負磅大減、增程200米都係利好因素，不過剛戰孭重磅僅敗耗力不少，抖得13日回唔回得切氣？而且今次唔係無對手，太熱嘅話列佢為攻擊對象。對手1：「宜春火力」上仗人有人郁，馬有馬跑，今仗換巴度戰鬥力提升；對手2：「銳一」上仗後上爆冷贏馬，今場步速偏快啱追；對手3：「亞福得寶」外地跑到熟晒，試閘自己識搵位，成冷可博。