【分秒在握】跑1200米追得特別勁

在澳洲費明頓馬場跑過一場1400米獲亞軍即運來港的「特別美麗」，一直主攻中距離，4度獲亞始終未嘗一勝，上仗降至61分用賀銘年初跑1200米，居然有本事在偏慢步速下狂追入Q，今次吼準同程再臨，必砌。

由於在澳洲一出已跑1400米，因此來港後以此程為起步點亦很正常，加上「特別美麗」在港初出已跑亞軍，因此主攻1400及1600米，其實部署甚為合理。來到今季，此駒甚至跑過泥地一哩及谷草1800米，但兩次均大敗而回，因此亦只好返田草一哩上陣，雖然一連3仗「特別美麗」都輸得不遠，但落敗距離由2馬位至4馬位，可以話未能構成真正威脅。

去到上仗「特別美麗」已減至61分三班尾，本來以為會落四班先郁手，誰不知初跑田草1200米下，排8檔游走三疊，居然入直路抄大外疊，蝕盡腳程下亦追回第2名，只以四分三馬位不敵「華麗再勝」，但就成功壓倒質新當起的「球星」，表現可以話係今季的代表作。

值得留意的，係「特別美麗」上仗追回第2，其實除了走位輸蝕之外，步速及跑法亦不就，因為該場1200米頭兩段只造46秒4，比四班還要慢，而該日總共3場1200米頭馬，走位全為1至4，而「特別美麗」能夠走位9 9 9 2入Q，根本已是難度甚高，來港未交代之輩既已搵到新出路，敢信必搏。

■長風

第5場 10特別美麗 4高進明駒

7東方飛影 12安泰