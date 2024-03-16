競駿輝煌有幾勁？蔡神仙話...

由蔡約翰訓練的「競駿輝煌」，今日在沙田馬場的第9場二班1400米 作其在港的第3次上陣，結果表現未有令人失望，馬兒以優異演出再下一城，更為鞍上人田泰安完成帽子戲法，全日3勝頭馬。

首次夥拍「競駿輝煌」的田泰安，賽後對馬兒讚譽有加。出自父系「摘星勇驥」的「競駿輝煌」，今日是其首次在第二班賽事上陣，最終成功克服此升班因素，取得連捷。

田泰安說：「這實在美妙不已！當你能為蔡約翰效力，便往往有此美滿的結果。我實在要多謝蔡約翰及競駿會有限公司，為我提供這個機會策騎如『競駿輝煌』般不斷在進步中的新星，我確實雀躍萬分。」

「今日之戰我們須自外檔 (第9檔)出閘，由於賽事步速會快，蔡約翰賽前對我表示：『要對馬兒有信心，牠具備級數，只要讓牠順其自然取位便可以，牠會為你交出其最佳水準。』」

「我必須說，『競駿輝煌』給我感覺甚佳，馬兒目前仍然稚嫩，可以肯定的是，此駒將會有相當亮麗的前景。」田泰安續說。

「競駿輝煌」今日起步後在田泰安胯下留居第7位，進入直路時田泰安讓坐騎先穩定走勢，蓄勢待發，繼而取位望空衝刺。於最後250米脫穎而出後，「競駿輝煌」於過終點時以一個馬位之先擊敗亞軍「馬林」及季軍「幸運遇見」取勝，姿態輕鬆，馬兒所造頭馬時間為1分21.42秒。

「競駿輝煌」於最後400米所造時間為22.57秒，馬兒迄今在港上陣3次，便已累積2冠1亞的佳績。「競駿輝煌」來港前以「耍樂」(Sharlouk) 之名在愛爾蘭上陣，在莫狄訓練下在當地勝出一項從未勝出馬賽及在一項表列賽中跑獲亞軍。

蔡約翰說：「『競駿輝煌』今仗表現出色，在距離終點尚遠時已見牠走勢從容，事實上，跑至半程後，已毋須太擔心牠能否交出水準，而賽事的步速形勢也合其發揮，馬兒亦好好把握了機會。」

「牠進步神速，正如大家都見到，牠很快適應香港的環境，這都是好馬的共通之處，便是很快便可以在香港起到作用。」

「競駿輝煌」今日的優異表現，亦為其馬主贏得150萬港元的自購曾出賽馬匹特別獎金，馬兒迄今在港累積的總獎金達602萬港元。

被問及「競駿輝煌」日後的實力可以達至何水平時，曾12度榮膺香港冠軍練馬師的蔡約翰表示：「我們很快便會知道。」

田泰安今日除了憑「競駿輝煌」贏馬外，於較早場次亦先後夥拍「實力哥」及「昇瀧駒」報捷。