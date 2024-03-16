【賽後報告】譽友翔駒慢閘 班德禮照跟策騎指示跟前

是日賽後報告撮要：

第2場：「運來勇士」氣管內有很多血。

第3場：被查詢時，潘頓表示，「飲杯」於賽前顯得緊張，入閘後焦躁不安。他說，因此坐騎出閘僅屬一般，但其後於早段及中段沿途走勢良佳。他續說，當「時間寶」未有上前時，他於接近550米處時須將坐騎移至該駒外側以推進，但坐騎在直路上對催策反應僅屬一般，表現令人失望。練馬師大衛希斯表示，此駒於2月18日首次出賽時勝出，其後被運往他在從化的馬房，於3月8日在從化試閘時表現令人滿意。他表示，此駒是日在閘後及閘內的行為並不尋常，但除此以外，他未能就此駒令人失望的表現提供任何解釋。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。小組認為與首仗相比，「飲杯」今仗的表現令人失望。

「威力飛彈」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「贏眼光」發現心律不正常。

第4場：艾兆禮（「綫路通明」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近900米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「瀧澤飛駒」下向內斜跑，導致「瀧澤飛駒」受擠迫及被帶向內跑橫越「十二神將」的跑線，「十二神將」因而須勒避。小組判罰艾兆禮由3月31日星期日開始停賽，直至4月4日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定艾兆禮的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。賽後須抽取樣本檢驗。

周俊樂（「精算特殊」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近300米處時，他容許坐騎在尚未帶離「豪堡」下向內斜跑，導致「豪堡」須勒避「精算特殊」及被帶向內跑，擠迫「綫路通明」的跑線。小組判罰周俊樂由4月3日星期三開始停賽，直至4月8日星期一才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定周俊樂的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。獸醫報告，「領航宇宙」被發現左前球節受傷。

第5場：被查詢有關「樂滿貫」的進步表現及此駒是日領放時，練馬師告東尼表示，此駒上仗表現令人失望，他其後將此駒運往他的從化馬房。他說，他在此駒於3月8日在從化試閘時讓牠除去頭罩及眼罩及在牠的配備中加入開縫眼罩，此駒在該次試閘中領放及表現良佳。他說，因此他指示見習騎師鍾易禮讓此駒領放，他將此駒的進步表現歸因於此駒的配備更改及此駒是賽能夠領放。賽後，周俊樂報告，「高進明駒」於競賽期間發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第6場：被查詢有關他的「誠好運」騎法時，梁家俊表示，他獲指示為坐騎尋找中間稍後有遮擋的位置。他說，坐騎出閘笨拙及失地，因而居於較預期為後的位置。他又說，他自500米處起曾考慮讓坐騎移至「開心歡欣」外側，但他不願這樣做，因為他覺得是日的賽事形勢有利在內疊上前的馬匹，加上「開心歡欣」並未推進上前，他將須約束坐騎以將坐騎移至該駒外側。

他續說，他因而選擇繼續將「誠好運」推進至「開心歡欣」內側，坐騎起初在入直路時跟隨「包裝英明」。他說，坐騎於接近300米處時移至「包裝英明」外側，其後在「好精神」之後嚴重受困，未能被力策直至於接近100米處時佔取「好精神」與「逆市奇爸」之間的窄位，其後於末段衝刺良佳。考慮了梁家俊的解釋後，小組認為他在此情況下採取的競跑策略屬合理。

第7場：「穿甲鷹」氣管內有很多痰。賽後，潘頓報告，他在直路上覺得「泉龍駒」有不妥，因此在坐騎處於不具競爭力的位置時未有力策坐騎至終點。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。小組認為與近仗相比，「泉龍駒」今仗的表現令人失望。

第8場：「魅力一心」躍出時失蹄，因而嚴重失去平衡，導致騎師賀銘年同樣失去平衡及左邊韁繩脫手，而此駒則失地。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第9場：「我為您」氣管內有很多痰。「佳運財」氣管內有很多血。

第10場：被查詢時，班德禮表示，他獲指示讓「譽友翔駒」自外檔出閘後佔取前列位置。他說，坐騎在閘內站姿笨拙，因而出閘笨拙及失地。他又說，鑒於他獲發的指示，他根據指示開始催策坐騎以佔取前列位置，而儘管他於早段曾考慮讓坐騎留後競跑，但他覺得最佳選擇是嘗試遵從策騎指示。

他續說，他於早段讓坐騎推進上前，其後於接近900米處趨近首個彎位時須消耗坐騎一些氣力以超越「亞機拉」，當坐騎居於「大紅袍」外側後，儘管仍居於「大紅袍」之前，但仍能放鬆競跑。他進一步表示，坐騎在直路上起初對催策交出反應，但因於早段須消耗氣力而於最後200米墮退。班德禮同意小組的看法，即事後看來，當坐騎於起步之際失地時，他的最佳選擇應為讓坐騎於早段留後競跑以免消耗坐騎太多氣力上前。練馬師廖康銘確認所發出的指示，也同意小組的看法，即班德禮讓坐騎於早段留後競跑應最為適合。