留太後追唔切 樂觀派失落全明星一哩賽

今屆全明星一哩賽片段：

如果問澳洲目前最強嘅一哩馬，由希斯3位囝囝訓練嘅「樂觀派」(Mr Brightside)肯定係其中之一，即使去年10月尾喺覺士盾不敵香港中距離王者「浪漫勇士」得第2名，然而今年轉6歲仍然維持高度戰鬥力，已經贏咗兩場一級賽。尋日此駒則角逐獎金豐厚嘅全明星一哩賽，力圖繼去年於嘉里胯下奪標後再下一城，可惜受制不利嘅11檔起步，鞍上人韋紀力讓馬兒留在後方，入直路時落後甚遠，結果被次熱門嘅「珍蓮驕驥」(Pride Of Jenni)走甩，只能屈居亞軍，而前香港馬「勝賢」則於此賽取得第5名。

對於未能蟬聯全明星一哩賽，韋紀力賽後坦言感到非常可惜，佢話喺檔位不利嘅情況下，佢能夠做嘅都唔多，但「樂觀派」仍能奮力追前跑第2名，表現非常出色，佢亦好滿意馬匹演出，而「珍蓮驕驥」雖然能夠掌控步速，卻能拋離對手兩馬位掄元，亦展現本身能力。

值得一提，「樂觀派」有機會於月尾展開復仇戰，事關此駒及「珍蓮驕驥」下仗均有意出戰3月30號於費明頓馬場舉行嘅2000米一級賽澳洲盃，屆時又有惡鬥。