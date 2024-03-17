兩小將現身分享會 鍾易禮大爆早起有着數

「賽馬會社區七人欖球計劃2024 ─ 運動全接觸嘉年華暨精英運動員分享會：運動無邊界」今日下午繼續在奧海城舉行，當中鍾易禮、黃智弘亦有出席，並向大家大談成為見習騎師感受。

是日賽馬會邀請了兩位見習騎師鍾易禮、黃智弘一同上台分享，吸引不少市民到場支持。當中本身屬於跆拳道黑帶，並曾代表香港參加世界賽的黃智弘，承認轉戰賽馬有一定挑戰性：「兩者相同地方都係體能，但成為見習騎師喺做人、溝通同英文方面都好重要，要更加全面。」第2年成為見習騎師的「智弘」，今季暫時交出10W，他認為自己表現正逐漸進步：「返到嚟一開始都有啲掙扎，依家慢慢開始適應到香港賽馬，覺得自己進步緊，今季目標贏多啲頭馬。」

成為騎師並不容易，當中更加需要早起身晨操，而目前差7場頭馬便可畢業的鍾易禮，則表示自己已經習慣這種生活模式：「其實習慣咗之後，你會發現有更多時間可以用，同埋只係將所有嘢推前咗去做。」他又笑言早睡早起有不少好處：「早食飯唔使同人迫，因為5、6點啲餐廳仲未爆，所以我都建議大家早啲食飯。」