【向世界出發】輝哥剖析遨遊氣泡搵巴米高原因！

踏入3月尾，除了有4歲功名一生一次的香港打吡大賽外，不少香港佳駟亦選擇遠征海外為港爭光，今個禮拜日先有「維港智能」打頭陣，遠征日本角逐中京競馬場舉行的1200米G1高松宮紀念賽，而在今個月30日的杜拜世界盃賽馬日，更有「遨遊氣泡」、「直線力山」、「好眼光」及「加州星球」4駒參與，且看能否繼去年10月尾的「浪漫勇士」後，再次有香港良駒贏出海外一級賽。

杜拜草地大賽

近年先後做過冠軍練馬師及捧走打吡的姚本輝，過往派馬遠征海外成績突出，曾憑「蓮華生輝」、「極奇妙」及「崇山寶」揚威海外，「崇山寶」正是揚威杜拜阿喬斯短途錦標，今年他則安排應屆董事盃冠軍兼香港金盃亞軍「遨遊氣泡」角逐1800米G1杜拜草地大賽，並且找來巴米高策騎，練者坦言對今次遠征充滿期待。

輝哥說：「『遨遊氣泡』去年5月中其左膝曾接受手術，慶幸問題不算太大，今年亦稍遲復出，結果每仗均見馬兒有進步，去年尾於香港一哩錦標不敵『金鎗六十』得亞軍固然出色，其後更順利贏出董事盃，取得首項一級賽，剛戰扳上2000米香港金盃僅負於『浪漫勇士』，絕對雖敗猶榮。由於此駒今季只跑4仗，狀態正值勇銳，相隔下月底的冠軍一哩賽仍有一段時間，無謂浪費馬匹勇態，故此讓馬兒遠征杜拜屬合理選擇。今次我更找來熟悉美丹馬場的巴米高執韁，肯定事半功倍，希望可以取得好成績。」

不過，今屆杜拜草地大賽的對手實力強勁，除了力爭連贏4屆的「諾斯勳爵」，日本隊亦有「勝局在望」、「野田猛鯨」、「匯兩川」等駒參戰，肯定有一番龍爭虎鬥。

直線力山擬配艾道拿

至於另一匹出戰杜拜草地大賽的香港代表，就是方嘉柏馬房的「直線力山」，此駒剛周五刻意於谷草試1700米大閘，作為遠征前的最後考驗，練者表示非常滿意馬匹試閘走勢，認為狀態處於理想水平，並認為前仗孭135磅跑1800米G3百週年紀念銀瓶得季軍的表現出色，相信可以應付1800米途程，而今場雲集全球的中距離好手，正好測試「直線力山」的實力，他相信馬兒有能力闖入前5名取得獎金，而小方初步打算找來艾道拿執韁。