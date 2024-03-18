【打吡戰報】薛恩專誠來港操錶之銀河

今屆香港打吡大賽於本周日(24日)在沙田馬場舉行，這場總獎金高達2,600萬元的矚目賽事，有份角逐的14匹4歲馬大致上有晒騎師配搭，目前正密鑼緊鼓備戰，而獲得「銀之銀河」帥印的薛恩日前由澳洲飛來香港，並在今早過檔這匹伍廐馬於大圈快跳兩段，預先加強人馬溝通，誠意攞足一百分，成為全朝最矚目的鏡頭。

需知「銀之銀河」於第3階段報名才決定加入戰團，馬主最終要繳付26萬元報名費，但觀乎上場於一級賽女皇銀禧紀念盃後上如箭跑獲亞軍，只負於「加州星球」蹄下，盡顯級數，絕對不容忽視，而今早薛恩緊接再操4匹柏廐馬「富裕君子」、「信心星」及「銀刺勇士」，以及賀廐「賢者無敵」，相信好大機會都係這位澳洲好手本周日沙田賽事的坐騎，值得記存。

雖然薛恩今次要花8小時嘅機程飛嚟香港，為咗操「錶之銀河」一課，但佢話對佢嚟講，如果可以喺晨課先了解一下馬性同馬匹特質，對賽日有極大幫助，隨時成為勝負關鍵。另外，佢亦提到今次來港唔會危害佢喺澳洲嘅慣常備戰，況且佢話香港打吡大賽一直係佢好想贏嘅賽事，定必盡力而為。

提到「錶之銀河」，薛恩話絕對係理想坐騎，因為此駒係其中一匹表現最好嘅4歲馬，剛戰喺一級賽女皇銀禧紀念盃只不敵「加州星球」，無疑2000米係一個問號，但只要做好留放，絕對有爭勝機會。