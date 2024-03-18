【分秒在握】呢粒星新勝猶勇

告東尼季初成績差到嚇人，不過旗下馬經過回氣及減分後，近期紛紛回起，而練者近4次賽事3度成為練馬師王，捧場客可謂大豐收。相反，方嘉柏踏入3月搏殺手風明顯欠順，暫時只贏出一匹「仁心星」，不過就有3個亞軍，今次強陣而臨，其中「駿行星」新勝猶勇，值得再追。

香港實行評分制，只要旗下馬主夠穩定，而練馬師又非太不濟，馬房一輪低沉期後，其實往往係另一波攻勢的開始。告東尼又好，方嘉柏亦好，兩者都係冠軍級練馬師，練馬功力根本毋須擔心，不過旗下馬搏得多，評分高企又或者體力不繼，則必須要時間來作調息。

「駿行星」上季出道共跑過9仗，雖然未能敲響勝鼓，但就悉數跑入前5名，而且當中5度上名，忠心準繩本色可以話表露無遺，但令人意外的，則係如此準繩的表現，上季總結下來竟然亦有1分減幅，練者部署可謂甚出色。此駒今季踏入5歲，已全面適應水土，結果季內田草熱身一仗後，迅即在谷草一哩取得兩連勝，不過馬匹連番拚搏後，竟搏至心律不正常。

馬匹健康響起警號，小方亦索性讓此駒作深度休養，抖了足足3個月後，「駿行星」於1月復出，結果又係熱身一仗後，翌仗於谷草一哩重開勝門，值得留意的，係此駒該場勝仗分量十足，力擒東廐「亞機拉」，後者剛周六已補中，今次「駿行星」再在強項出擊，且看能否一如季初，取得兩連勝？

■長風