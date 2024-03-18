【賽馬以外】咁嘅走勢 告東尼獎今年係佢攞？

自從何澤堯正式上位，成為本地騎師新一代嘅代表人物後，專為表彰季內取得最多頭馬的香港賽馬會培訓騎師而設嘅告東尼獎，幾乎畀佢壟斷，近5季贏咗4次，只得前季輸畀前馬壇神童蔡明紹。到咗今季，即使佢因為舊年暑假去日本客串時墮馬受傷，搞到季初遲咗復出，之後因為策騎「喜至寶」攞平頭冠軍，都畀競賽小組罰咗佢停賽8日，都依然係今季告東尼獎大熱，事關佢勝出率高之餘，其餘啲華將又真係冇佢咁好成績。不過，自從佢喺1月尾夥拍「浪漫風采」墮馬，整親手指同埋條頸後，真係出現變化，首先佢抖到依家都未復出，最近甚至去咗瑞士進行康復治療，雖然佢一直強調，肯定可以喺下個月尾夥拍「金鎗六十」出戰冠軍一哩賽，實際上幾時先可以上陣？仲係未知之數，而係呢段時間，告東尼嘅徒弟鍾易禮慢慢彈起，贏吓贏吓季內已經有32W，比何澤堯多咗7W，就算Vincent真係可以喺下個月中復出，得番3個月嘅時間，係咪足夠畀佢收復失地？或者呢個可能先係今季尾嘅最大看點。

對於何澤堯嘅傷情，可以透過佢嘅官方社交平台了解吓，筆者都睇過吓啲片，其實Vincent都不斷有做體能訓練及各種康復療程，但受傷嘅地方係手指同埋頸部，尤其係頸，嚴格上佢係半年內兩次墮馬整親呢度，如佢所講呢冇構成更嚴重嘅傷害，已經係不幸中嘅大幸，梗係要小心處理，但既然佢講到可以趕到為「金鎗六十」復出，應該冇大問題嘅。

講完何澤堯，亦係時候講吓鍾易禮。老實講，除咗係告東尼馬房見習生外，筆者一直覺得呢位今年已經27歲嘅小將冇咩特別賣點，最記得就係佢首次贏馬後做嘅訪問，佢話想嗰季順利畢業，嗰刻當堂呆一呆，心諗佢係咪唔知見習生升格做大師傅要贏夠70W，見習生要一季贏70場？強如佢師兄，即係前馬壇神童蔡明紹都做唔到啦，結果佢上季就有31W場頭馬，講真，已經比周俊樂、潘明輝仲要多，唔失禮啦。

到咗今季，首先鍾易禮似乎開始多咗其他倉主重用，除咗師傅告東尼，佢暫時同咗10位倉主攜手贏馬，始終喺香港馬圈，冇支持就騎到曉飛都係假，同埋比起上季有10磅減，佢今季大部分時間都係減5磅，都有咁多支持，頭馬數字亦比上季多，就係進步表現。當然，如果睇番佢嗰32場頭馬嘅跑法比例，的確大部分係放頭為主，好似「樂滿貫」、「蟲草之凰」、「保羅承傳」同埋季初嘅「天足貓」都係一放到底，但佢今季都有「美麗多盈」、「風繼續吹」、「飛漲」呢啲後上建功嘅例子，同埋佢季內有13次以頸位至短頭呢啲分勝負嘅鏡頭，鬥落都唔輸蝕，咁仲有5磅減，點會冇優勢啦。

至於要攞告東尼獎，鍾易禮呢個階段首先唔好覺得自己十拿九穩，事關其實何澤堯今季受傷，停賽試勻晒，都有25場頭馬，只落後鍾易禮7場，都真係幾犀利，始終Vincent都係季內少數勝出率逾10%嘅好手，復出後仲有3個月時間追，一定帶嚟極大威脅，但鍾易禮呢一刻最大優勢係食正師傅告東尼呢輪嘅追落後勢頭，如果佢可以趁何澤堯復出前，將領先優勢擴大到15場，相信告東尼今季有機會將自己個名嘅獎頒畀徒弟啦。

■山無陵