黃太個人名義養馬即W？

嚟緊周日，就會係一年一度嘅香港打吡大賽，蔡約翰今屆有「驕陽明駒」、「安騁」同「精算謀略」3駒攻堅，有機會第4度奪取殊榮，但大家記唔記得蔡約翰首奪打吡係邊一匹？就係馬主黃僑福夫婦嘅「陽明飛飛」，呢系人馬早年經常有馬養在蔡廐，今年亦終於再見到「陽明」系由蔡神仙訓練，周三晚第2場四班1000米嘅「陽明閃耀」，乃黃僑福太太黃潘潔慧首次以個人名義養馬，新綵衣亦係以「陽明」系一貫的紫色及綠色為主，此匹3歲馬出自「杜拜驕驥」，與在港的「金鎗武士」、「皇仁福星」同父，在港試過8課閘才跑，近兩次試閘稍推俱得第3，省好而來狀態已達水準，評52分起步有優勢，查蔡廐今季有「氣勢」初出用田泰安即贏，「陽明閃耀」召來安仔操刀，各位小心了。

除了「陽明閃耀」之外，力爭第13度登上練馬師寶座嘅蔡約翰，其他場次亦有3駒配合攻勢，第1場五班1800米嘅「鑽石福將」，前仗與季內3捷嘅「活力多多」埋Q，輸一場後小心施回馬槍。第7場四班一哩的「碧海藍天」，自購馬落到四班跑田草敗後即轉爭跑馬地，睇番前次於三班谷草同程曾跑近只輸3乘多，值得提防。

尚有第9場三班1200米嘅「有財有勢」，今季在谷草累積2冠1亞3季，剛戰跑獲季軍，前兩名「鈁糖武士」及「旭日昇」再出構成位置Q，賽績有保證，又是尾場爭勝要角。