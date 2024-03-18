廖康銘近兩期執3W超勁！

廖康銘剛沙田所派「昇瀧駒」於泥戰一放到底，今個月已取得4場頭馬，連贏兩期共取3W，相信頭馬陸續有來。再睇馬房現時所取16W中，谷草最多有8W，但田草及泥地同樣有4W，旗下馬跑3條賽道俱能交出好成績，證明其練馬功力及部署了得！用人方面大力提攜霍宏聲，但整體用人不局限，部署夠彈性，今回雖然只派3駒上陣，「精選威」用霍宏聲、「超勁火力」用田泰安及「超勁寶寶」用黃智弘，一於買3串4贏位過關！

第4場四班1200米，「精選威」今季曾配霍宏聲於四班同程一放而回，騎者向來擅長騎放頭馬，大部分頭馬都是單騎走甩，發揮稱職。至於早前勝後人馬再跑一次落敗，只因遇上前速快馬「上校」，受到影響才未能發揮最強威力。廖康銘等到霍宏聲停賽復出再安排人馬攻堅，有心靠放食胡。加上霍宏聲已替廖廐取8W，今個月馬房連珠炮發卻未合作建功，「精選威」用王牌出擊，騎練是時候攜手再贏。

第6場四班1650米，「超勁寶寶」今季同樣曾配霍宏聲贏馬，而且連同上季在姚廐時，至今兩次贏馬俱是在同程一放而回，明顯以主動跑法最合發揮。不過，早前霍宏聲贏完再騎3次全負，因此廖康銘今次從磅位入手，安排10磅仔黃智弘操刀，此駒由近3仗的131磅減至119磅上陣，負磅甚輕有助變身，尤其是上仗1800米輸完今重返兩捷勝途，部署值得信任。

至於田泰安剛周六首次與廖康銘合作贏馬，打破缺口後當然又會繼續攜手出擊，第5場四班1200米，紀利華木球會挑戰盃，「超勁火力」上仗初出跑谷草1000米，賽前先後由布文及田泰安試閘，動態積極，最後兩課由安仔效力仄準，首戰6.2倍開跑，可見已有不少捧場客，結果陣上勒避仍只輸3個多馬位得第6名，明顯進度來得快，已具備爭勝水準。今回改跑1200米隨時更加好衝，賽前田泰安亦有再跳過一課，反映重視，有權出頭兼捧盃。