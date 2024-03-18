近8期上陣贏6日 班德禮平步青雲

英國騎師班德禮近期成績直線上升，近8次上陣賽日6度贏馬共取9W，上周三谷戰有「皇帝英明」及「展宏圖」兩匹冷門起孖，剛周末則憑大熱門「陽光勇士」連勝兩日，而此子谷草也是頻頻有進帳，近4期3度有馬贏，既然旺勢持續，今次谷草挑燈夜戰，各位當然要加緊留意佢，其中以葉廐「精益大師」、「馬上發達」及柏廐「飛雲」乃最有冷味的3匹機會馬，各位啱心水可以投注WP甚至買過關。

睇番班德禮近期支持度，葉楚航可說是其中一位後盾，兩人近大半個月已有「精益大師」及「蟲草之凰」得1冠1亞，而第2場四班1000米出動王牌的「精益大師」乃4歲自購馬，來港初期需時適應，到近期跌到四班底41分水平即贏馬反彈，剛戰在同程直路透出後，頂住後勁極凌厲的「快如龍」打開在港勝門，根本以其底質，進度扶入正軌後在四班大有作為，班德禮發揮已有晒經驗，各位今次可追佢連捷。

第1場五班1800米，「馬上發達」雖然上季至今8戰未曾跑入三甲，但其實曾在四班田草1600米只輸不足一馬位得第6名，至於上次初落五班跑田草1800米排14檔焗追，仍見衝上有勢，敗於「美麗多盈」得第6名，表現不差。慢熱分子再次角逐五班賽，卻刻意由田草轉戰谷草，隨時賺點級數，班利可恃加上排9檔起步，形勢有改善，隔10日匆匆再來，用王牌及改用班德禮，擺明有心出擊，有分頭切勿錯過。

方嘉柏同樣支持班德禮，兩人攜手出擊貴精不貴多，第4場四班1200米又有「飛雲」合作。此駒為前天氣主播黃婉曼丈夫馮柏基名下新貴，前仗初出跑田草1400米得第7名，再出轉爭柏廐主場谷草縮程跑短途1200米，結果表現進步得第4名，而且該役排在10檔起步，仍能在外疊如飛殺上，蝕晒位都跑得接近，反映質素不俗。質新馬熱夠身且埋門有拍跳工夫，操勇而來再攻谷草同程，開齋可期。