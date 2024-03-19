梁家俊今晨中京快試維港智能 走勢暢順！

沈廐「維港智能」昨日(18日)完成檢疫隔離，由千葉縣白井市競馬學校乘車前往名古屋中京競馬場，昨日沈集成和梁家俊全程睇實「維港智能」。今日「維港智能」就由梁家俊親試，於日本中央競馬場草地快跳1200米，全程走勢順暢，日本中央競馬會其後亦安排騎練出席記者會，在場有大約30間日本傳媒出席，可見當地非常多馬迷關注呢匹外隊馬。

梁家俊過往曾經喺多國策騎，而今次來到中京競馬場，騎者表示中京競馬場無論設施定跑道都好好，自己今晨為「維港智能」快跳，馬匹喺新環境之下充滿新鮮感，四處張望，而且今晨走勢放鬆，尤其喺最後200米提示馬匹時都可交出良好反應，觀感唔錯。

至於沈集成就話雖然今次係首次到中京競馬場，但以往做副練嗰陣曾經跟師傅愛倫遠征，所以都認識日本賽馬，而「維港智能」由千葉縣去到中京競馬場，車程比原定時間稍長，馬匹經過長時間站立有少少攰，但一切冇問題。練者又指，雖然「維港智能」過往只係喺沙田出戰，今次係「維港智能」首次遠征，無疑係一個挑戰，而且同場日本對手強勁，但當然希望自己一駒都可取得佳績，同樣感謝日本中央競馬會職員協助。