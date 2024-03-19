希威森刑滿復出 打造金發盛世

希威森於2月18日策騎鄭廐「喜悅一生」陣上強行撬位，結果被判違反賽事規例第100(1)條，即不適當策騎，結果重罰停賽6個香港賽馬日，由2月28日起停到3月17日。呢段期間希威森都可以話係損失慘重，事關本身佢經典一哩賽坐騎「禪勝輝煌」，喺香港經典盃易配同鄉董明朗，結果此駒跑第2，而嚟緊跑香港打吡，「禪勝輝煌」亦更改配搭，由馬主喺外地請到布宜學壓陣。雖然係咁，但希威森都仲有「勁速威龍」出戰打吡，起碼都叫有得參賽先。

希威森趁停賽期間，偕妻子Hannah返回南非家鄉放假，同親友見面，過咗個充實嘅假期，而騎者一星期前已返回香港出席晨課，而佢都表示放完假之後叉滿電，相當期待復出繼續贏馬。今期跑馬地夜賽，希威森刑滿復出，全晚策騎5駒上陣，其中第9場三班1200米「金發盛世」，此駒前仗於希威森胯下打破谷草盲門，爆18倍冷Ｗ，翌仗潘頓接手亦跑入季軍，成績唔差。今仗希威森重新接手，佢表示「金發盛世」前仗重返贏馬評分，結合陣上際遇好，馬兒重返勝門之餘贏馬姿態具說服力。不過此駒前仗贏馬後加分至72分，暫時係評分高位，寄望此駒可趁狀態回勇，繼續交出接近表現。