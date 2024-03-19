3月份告東尼3次起孖 共執7W！

告東尼踏入3月份，成績持續反彈，更鼓舞莫過於鎮倉寶「加州星球」亦告全面復甦，摘下一級賽女皇銀禧紀念盃，為馬房挽回不少聲勢，而且亦落實遠征杜拜，周三晚東廐谷草精銳分子繼續爭取佳績，當有望衝擊5連勝。

對上4次賽事，告東尼於兩次日賽起孖，另外兩次谷草夜賽空群而出，亦沒有空手而回，每期皆有頭馬見面，雖然周三晚並非如近期夜賽擺出高姿態陣勢，但重點出擊下，大部分戰駒多屬季中跑起狀態，且有理想近績支持，爭勝本錢依然雄厚。

周三晚賽事，上賽為告東尼馬房起孖兼捧盃之鍾易禮，繼續獲得師傅重用，5匹東廐戰馬之中有4駒由其出戰，騎者停賽前最後一戰，鬥志毋庸置疑。第8場「開心勇駒」轉戰谷草一哩試出彩虹，連跑3仗取得1冠2亞，尤其是上仗重返三班跑第2，與廐侶「又龍串鳳」及「赤兔猴王」纏鬥，最終馬房包辦三重彩，「赤兔猴王」再出以頸位反先「又龍串鳳」成功補中，以兩匹對戰廐侶作為實力指標，「開心勇駒」是周三晚馬房爭勝主力。

第9場新勝的「顏色大皇」，剛戰全程於放頭馬外側二疊望空推進，到直路仍能與「凌厲」彈甩主馬群單打獨鬥贏馬，如今復排有利2檔，勝望仍高。

相比之下，第7場得佔班利的「健康之星」，直落3場抽排11檔，且看騎者能否在今場取位際遇上有所突破？

美麗多盈力爭冧莊

至於福將艾道拿再度夥拍頭場新勝之「美麗多盈」，北半球拍賣馬踏入下半季成熟勇進，陣上逐漸展現長途威力，今趟轉戰谷草1800米，其實季初原裝人馬曾於谷草一哩上名，場地絕對可以勝任，當起之輩趁銳足可再捷。