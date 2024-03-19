【分分制勝】超超比戰將 求勝壯聲勢

周日上演香港打吡大賽，另轉播日本高松宮紀念賽，沈集成在兩地大賽均有實力戰駒叫胡，香港方面以雙箭頭「喜蓮勇感」及「超超比」強戰打吡，同屬該場評分較高的兩駒，計數起碼有一定勝望，當中「超超比」上場角逐香港經典盃，追勢可人，末段時間僅次於頭馬「驕陽明駒」，加程跑2000米更勝任，假如真的由華將周俊樂高舉打吡獎盃，實在教人振奮。

衝擊打吡前夕，沈集成與周俊樂今期谷戰共有4駒合作，其中「樂捉鳥」、「育成精彩」及「財駿」最近均以拍跳打磨，反應俱好，論態明顯有起色，隨時以勝利先壯聲勢。

第2場四班1000米，「育成精彩」去季加盟沈廐，一度係威係勢，打疊7仗取得3冠4亞，演出頗為準繩，正正因為連番拚搏，評分扳至58分後便無以維繼，跨季8仗落敗，表現迅速下滑。預計這類低班分子榨乾榨淨出局，怎料剛戰演出予人驚喜，起步迅速但捉到落包尾位置，末段移出外疊衝刺，由落後6.25馬位，大幅收窄至2.25馬位，在最短途場合可以狂追4乘，重拾昔日銳利追勢。

「育成精彩」重新接近，晨課操練馬上加強，短短個多月時間連跳7課，逾1200磅大馬居然大幅度增磅，反映操得食得，埋門拍「樂捉鳥」一課，跑來火力俱足，論態已是季內最弗一次。周俊樂剛戰因應外檔焗留，今仗轉排6檔，前中段可避免太落後，只要末段及早發力，大有機會重敲勝鼓。

■明治朗