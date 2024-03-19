【練馬師王】谷戰經常高分封王 兵多着數

上期沙田「練馬師王」，掛頭牌的希斯雖然一度以22分領先，但戰至尾場，另有7個倉口可以爭雄，結果告東尼憑「亞機拉」食尾胡，累積28分絕殺對手，近4次賽事3度封王，認真厲害。至於今期谷戰，東廐共派5駒參戰，「美麗多盈」、「開心勇駒」及「顏色大皇」俱是熱捧分子，當然有望延續勝勢，不過，除上周三晚廖康銘以24分勝出之外，近期谷戰封王分數起碼達36分或以上，兵力較多始有勝算。

向來成績谷優於田的黎昭昇，今期出馬7匹，包括兩匹熱門實力馬「花好月盈」與「耀寶駒」，連同其他廐侶亦有一定分量，不排除連場數胡，值得關注。打頭陣是第1場「超級黃蜂」，此駒自去季尾加盟黎昭昇馬房，從未闖入三甲，但剛戰田草1800米取得第4名，表現總算止跌回升。今場快馬不多，「超級黃蜂」排10檔起步，仍有機會迅速切入領放，只要沒有其他對手搞搞震，有力由頭帶到尾；連同緊接上陣的第2場「快如龍」，亦是機會分子之一，因此投注黎昭昇的「練馬師王」時，適宜於頭場開跑前「入場」落注。

至於第5場「花好月盈」及第6場「耀寶駒」自從改攻跑馬地賽事之後，成績顯著改善，今期刻意拍住上，有力包辦孖寶。「花好月盈」交由賀銘年接手策騎，一再追得出色，前仗更成功打開勝門，上次再爭谷草1200米，受制於外檔，以致姍姍來遲只得第3名，今仗抽回內檔，勢可重開勝門。至於「耀寶駒」，轉投黎廐後演出更為準繩，5戰取得1冠4季，全入三甲，上場跳程角逐一哩，孭頂磅兼排12檔，仍能殺入一席，表現不斷進步，仄準性能回配潘頓，又屆贏馬時候。

「練馬師王」開售賠率

1.方嘉柏 3.65倍

2.黎昭昇 4.25倍

3.伍鵬志 7.5倍

4.韋 達 13倍

5.告東尼 11倍

6.容天鵬 14倍

7.大衛希斯 15倍

8.姚本輝 15倍

9.沈集成 15倍

10.文家良 40倍

11.蘇偉賢 22倍

12.徐雨石 28倍

13.呂健威 22倍

14.蔡約翰 30倍

15.丁冠豪 65倍

21.其他練馬師(葉楚航/羅富全/鄭俊偉/廖康銘/賀賢/巫偉傑) 40倍