【晨課起筷馬】走出傷患 辣操狀態弗番

第4場四班1200米，韋達馬房「神速馬車」上季到港先後已跑過8仗，至今仍未交代，不過陣上多番展現過不俗走勢，反映本身具一定戰鬥力，好景不常，上季尾因不良於行退出過，進度因而受挫折。

「神速馬車」其實季內已跑過兩仗，但演出可以話一敗塗地，同上季表現完全未能承接，最主要原因，可能係受腳患困擾，幕後一直未敢太用力催谷，馬匹狀態遲遲未能重上高峰，季初兩度試閘表現平平，亦露出端倪。

上賽復課後，「神速馬車」操練工夫終於有所加強，先運返從化馬場做工夫，快跳、慢踱俱做得足之餘，大部分快操更安排到登山跑道進行，而馬匹似乎甚受落，經過一輪打磨後，2月20日安排返回沙田試過1200米泥閘，「神速馬車」由蔡明紹出試，排1檔起步，出閘後刻意按韁跟走，沿途走勢從容淡定，冇用力催逼過，入正直路後輕催，跟實馬群而回，去到最後百餘米先用力騎幾步，但反應平淡而已，進度只算稍好。

兩星期後，「神速馬車」再試多鋪田草1000米閘，繼續由蔡明紹主轡，不過就除去鼻箍改戴眼罩出試，呢課閘，馬匹出閘反應凌厲，早早已擺在前列競逐，大半程跟在「超強六十」馬尾，不過末段有頂唔住之勢，因此移出望空作出衝刺，雖然最終仍以大半身位輸畀「勇霸龍」而跑第3，但餘勢遲遲未停，完全唔似一匹有過腳患之馬，「神速馬車」今課締58秒13完成，同日「維港智能」締速57秒92，「嘉應勇士」58秒03，有幾勁？你咪計囉！

■陳志懷