潘頓估計打吡步速益晒大至尊

香港打吡大賽周日上演，潘頓將主策上仗在港一出即勝的「大至尊」參賽。「大至尊」本月初首度上陣，即以出色姿態勝出2000米賽事，表現一鳴驚人。

潘頓說：「馬兒脾性乖巧是有利因素，牠的性格惹人喜愛，對一切處於泰然，懂得放鬆，也能完成所有任務。我認為『大至尊』已在港跑過2000米賽事會有助爭勝，因為牠已知道閘廂的位置和現場觀眾的反應。以往不少打吡參賽馬會在比賽當日會受到起步點的觀眾所影響，因而顯得有點緊張，但馬兒有了在觀眾面前出閘的經驗，相信會對牠有利。」

潘頓今晨策騎「大至尊」進行草地快操，他說：「馬兒十分放鬆，對各項要求都能一一做到。拍跳馬『旅遊高球』率先展步，讓我們有追逐的目標。每當我稍為催策『大至尊』，牠便會交出多一點反應，直至過終點時便追上『旅遊高球』。馬兒在收操後有少許喘氣，這樣做將能稍為提升牠的狀態，讓牠開開氣，而在賽前毋須再作太多操練工夫。」

潘頓曾於2015年憑「戰利品」揚威香港打吡大賽，他也曾7次在打吡大賽中入位，分別是「信利多」、「美麗傳承」、「時時精綵」、「幸福笑容」及「永遠美麗」跑獲季軍，以及主策「凱旋生輝」及「加州星球」屈居亞軍。

潘頓表示：「我的打吡大賽經歷並非一帆風順，曾一再以短距離之差落敗。如果過往在末段短兵相接時運氣較佳，又或者我的坐騎實力更強，我很可能早就贏得五六場打吡頭馬。我多次與打吡錦標擦身而過，確實讓我有點失落，但我今次再有機會參賽，希望再次奪魁。」

儘管如此，潘頓對今仗勝算感到樂觀之餘，也認為周日一戰的挑戰不小，他說：「從歷史看來，馬兒似乎有點吃虧，一匹自購馬要在港一出即勝殊不容易，而要首仗即勝2000米難度更高，翌仗想保持水準更是難上加難。若果要挑戰的是打吡大賽，更是難關重重。」

提到打吡形勢，潘頓說：「今仗步速看來會很慢，牠們角逐香港經典一哩賽時步速緩慢，在香港經典盃中也一樣，似乎沒有甚麼原因會令打吡的步速加快，而且周五及周六預料會下雨，周日也可能有雨。如果比賽當日的場地變得濕軟，各駒就會再以更慢速度競跑，而我認為以『大至尊』的脾性來說，牠在任何步速下都能放鬆來跑，令牠更有把握應付今仗途程。相反，部分對手遇上慢步速時會傾向搶口，較為不利，希望屆時的形勢會有利我們發揮。」