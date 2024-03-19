【張基焦點】君達得一哩啱波路

丁冠豪無疑今季處於低潮，但廐內仍有幾匹表現不錯的質新馬，「君達得」正是其中一匹，均速馬跑一哩更合發揮，今回轉場出擊要留神。另外，「星運皇爵」剛戰追勢引人，復課後操練加強，即使抽外檔亦不能輕視。谷草一哩王「赤馬雄風」居四班有明顯優勢。「撼天鐵翼」加盟韋廐後練得好，今次抽好檔可贏馬交代。

第8場三班1650米，「君達得」始終外地1戰1勝就運港，肯定有進步空間，均速馬增程合發揮，剛戰轉爭泥地一哩擺前走，拉士走勢未算轉弱，本身贏過田草1400米，今轉跑谷草一哩問題不大，況且今回負磅不算重，配合3檔好位，加上同場快馬不多，若然被其主宰步速，機會樂觀。

第5場四班1200米，紀利華木球會盃，「星運皇爵」屬北半球拍賣馬，幕後明白不能太心急，因此至今只跑過兩仗，但都有走勢，剛戰跑此程因排外檔夾硬留到包尾，入直路後狂追至第4名，復課後彈3課閘兼且刻意用鼻箍，操練見決心，今次即使抽12檔，但改用艾道拿兼戴鼻箍，預計今場有快步速，可後發先至。

第6場四班1650米，「赤馬雄風」此程已累積8W，路程專家毋庸置疑，落到四班肯定有優勢，有前速擺前走，今仗即使抽12檔也不用怕，同場對手包括「耀寶駒」也不算太強，此駒機會坐二望一。

第9場三班1200米，「撼天鐵翼」加盟韋達馬房後有進展，評分減至如今的水平已有利，現時狀態當起，今次抽3檔好位有助，同場有「人和家興」及「顏色大皇」等快馬，形勢有利追趕，要重視。