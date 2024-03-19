【進階選項】超勁火力快速上位

今期谷草夜賽繼續三至五班馬為主打，慶幸全晚9場終見出馬滿額。現時香港馬圈面對情況是高班賽報名馬不足，這是評磅政策一手造成，自購馬首次評分比以往低，自購新馬已不再分南北半球，同樣評52分，這都不打緊，但評磅員堅持唧牙膏式加減分，不看贏馬姿態，不看馬匹健康報告，不看落敗是否陣中意外因素造成，只是機械式睇贏馬距離加減分，所以季內已有好多賽駒長期處同一班次可以攞走多W多P才升班。

加分少、唔加分或上名減分，亦令到今季出現52分插四班馬要掛頭牌上陣的古怪情況，如第2場3匹初出馬如是。第5場「超勁火力」上場初出面對同樣處境，因同場馬評分更低要負130磅1號上陣，結果起步稍慢，中段受阻大力勒避情況下，於嫌短的1000米仍奮力沿欄上前，名次第6盡顯此駒潛力。其實上仗前兩課谷閘放頭或後追均已有好走勢，奈何落場實戰遇到意外。熱身後即轉攻1200米部署合理，查廖康銘去年已購入此駒全弟馬，似乎對「超勁火力」前景亦看好，倘盡快交出成績的話，更有助全弟馬稍後運港部署。

告東尼近期殺得性起，今期布下強陣，第8場「開心勇駒」排12檔希望可以換來少許分頭。這匹「龍王」子嗣在日本跑泥地為主，但半姊是南澳橡樹冠軍「有望」，無理由草地不合。近仗轉戰谷草獲1冠2亞，大前仗跑第2唔加分，再出補中加5分，上場東廐構成三重彩，此駒輸鼻位跑第2加2分，廐侶「又龍串鳳」再出第2、「赤兔猴王」坐正，賽事水準有辦你睇。