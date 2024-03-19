【三重彩地帶】匆出增程奸「爸」爹

第1場五班1800米，「爸巴閉」12月試閘流鼻血焗抖，上周三復出跑谷草一哩，大半程跟不上步速，入直路才跟貼馬群，末段徐徐追近跑第5，熱身後匆出跑更合腳法1800米，目標所在，徐廐今季8W半數由鍾易禮操刀，換人更添誠意，季中打後體力左右大局，曾經小休有着數。

「美麗多盈」上場竟可跟前掄元覺進步，轉谷能夠主動一點始終較安心。「赤子雄心」連續兩場入位回復穩定，以往有態可連珠炮發。「鑽石福將」連拚未逞，但季內五班4次上名有一定能力。「上市魅力」不時後追有勢，三零部隊強配潘頓應有戰意。

第7場四班1650米，「加非凡」上場初配田泰安在同程開齋，姿態有餘未盡，仍有上升空間，方嘉柏5匹連捷馬全部出自谷草，信佢冧莊可作單膽。

「武林至尊」以往留前鬥後經常來遲半步，上次贏馬卻可跟在中列，潘頓發揮出色，今次排1檔仍有好形勢。「小神仙」贏完五班田草升班轉谷雖有問號，但姚廐質新馬贏開甚少一招了！今場前置型不多，「皇仁福星」換黃智弘減磅且戰且走或有驚喜。「競駿翩翩」季內只跑3仗體力充沛，排2檔慳位可爭一席。■海東