【J臣研究所】駿行星有分在手

筆者之前連飛3個月，剛剛一個南澳拍賣會由拍檔代勞都成功覓得兩駒，道理上今年周歲拍賣會只餘下5月那個，本來都諗住唔去，但現時可能都要再飛多轉了。

近3月尾其實馬季已舉行一半以上，唔少馬於季內拚搏多，體力上係主要考量，當心賽績好嘅馬倒灶。先睇第8場三班1650米，「駿行星」上場突如其來贏馬，部分原因應係10月打後曾休息過，熱身一場後即時交回表現，事後睇番，上場稍慢步速下都擊敗其後再出再贏嘅「亞機拉」，證明上次絕非咁啱夠運，而係有分在手，今場排7檔有力再下一城。

「開心勇駒」上仗係3隻東廐馬齊齊衝線其中一匹，其餘兩駒再出串Q，點計今場都有着數，係個排檔唔靚只好作配。「君達得」靠速度嘅馬肯定跑谷草短直路更好。「建測羣英」四班同程兩W，馬勇都要拖一票。「十八掌」勝在準繩，但評分有啲盡。

尾場馬膽先揀「鈁糖武士」，上場如非檔劣應有力進一步威脅「精算暴雪」，今場排1檔完全唔同晒。「顏色大皇」季內連番強組上名，果然上場形勢稍好即贏，睇馬上場二疊都喺末段彈開對手，似乎仍有分在手。「撼天鐵翼」適應咗香港環境後最近有表現，但總感覺成日追唔切，可能再增程好啲？「有財有勢」估計遇弱組才有贏馬機會，但值得拖腳。「金發盛世」潘頓唔騎未必係壞事，也要兼顧。