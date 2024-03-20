【耀眼精選】飛雲擺明超班

上周六沙田日賽，賽前預計偏向正路賽果，唔會爆得太離譜，結果真係一反「常態」，除咗第4場，其餘9場都算熱門收場。唯一較特別嘅係冠軍騎師潘頓嗰日好似冇返工，莫講話冇馬贏，就連跑入三甲都只係得兩場咁大把。呢位冠軍好手今次7騎上陣，多駒都係正路牌面馬，應該唔會再失威啩？不過筆者估計今次夜賽嘅主角會落響班德禮身上。

第4場四班1200米，有做功課嘅朋友，都應該會睇到方嘉柏馬房嘅「飛雲」上場有幾犀利。呢匹今季先出道嘅H布馬，初出跑田草1400米本欄已作品題，或者路程嫌長，陣上交唔出預期水準，只能取得一席第7名、輸畀頭馬「風火恆雲」4個半馬位。之後小休5個幾星期再出，轉戰谷草1200米即交出悅目追勢，當晚由於排10檔起步，被迫放棄頭段，鞍上人班德禮將匹馬捉後走二疊避免蝕位，直路響持續內閃之下，與亞、季軍馬「欣樂人生」同「俏郎中」一齊衝線，最後400米造22秒35，快全組馬至少3線，伸算接近2馬位，響衝吓停吓都做出咁快嘅末段，擺明超班。

第5場班德禮坐騎「神來之筆」，至今跑過4次愈輸愈近，表現明顯納正軌，今次初試谷草兼初次綁脷，有變身本錢。