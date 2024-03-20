【分秒在握】班德禮今次飛得起

班德禮復出以來，表現與成績俱有上佳進展，近兩戰均有頭馬外，上周三谷戰更起孖成為騎師王，今次班德禮坐騎中，想一博上仗交出超級後勁的「飛雲」，今次除檔位稍微內移外，同場亦有快馬造步速，啱追。

快活谷要下注後追馬，本來已需要一定勇氣，尤其係短途，感覺上就更加蝕，不過若然有超級實力，又或者驚人爆發力又當別論。來港只跑過兩仗的「飛雲」，初出已跑田草1400米，可見在練馬師眼中，此駒必然具一定長力，結果馬匹排1檔順跟順走之下跑第7輸4個多馬位，表現不算差，但也算不得好。

熱過一仗身後，「飛雲」上仗縮程改爭谷草1200米，由於首仗表現未算突出，加上馬匹排10檔亦麻麻，因此臨場愈賣愈冷成為20倍，不過落到場，「飛雲」卻交出驚喜表現，雖然出閘一般要留到尾二位置，但馬匹重拾步韻之後逐漸追前，而轉彎入直路時，班德禮選擇抄最外的跑線，話其走七、八疊亦不為過，結果蝕盡腳程之下，馬匹取得平衡後卻是愈追愈勁，尤其鞍上人打鞭之下，馬匹更交出強勁走勢，不過馬匹始終帶點稚嫩，一加速下有點內閃，而據班德禮所講，他聽到內側騎師呼喊，因此末段只好停止催策及修正坐騎。

值得留意的，係如此騎法，「飛雲」仍追到第4，而末段時間更快至22秒3，比最接近的對手已快近3線，可見加速力絕對超班，今次際遇稍好，已有機會進而取勝。

■長風

第4場 4飛雲 9馬有運

1電訊飛車 3財駿