【場地點樣】谷草C+3欄夜賽預測好地

跑馬地馬場今晚挑燈夜戰，繼續編跑9場草地賽事，以C+3欄進行角逐，頭場開跑時間為晚上6時40分，就目前場地預測為「好地」，度地儀指數為2.72。

天文台預測今日大致天晴及乾燥，預計會在正常場地角逐，不過今次使用最窄C+3欄競逐，反而要更着道賽事模式特點，由於係谷草最窄賽道，為免擠碰意外發生，馬匹採取主動，守處有利位置最講究。

一如對上一次於2月21日舉行之谷草C+3欄夜賽，主動跑法馬匹佔盡壓倒性優勢，當晚9場頭馬，全屬放頭以至守好位馬匹，守於中間或後疊馬匹，根本毫無反擊之力，況且踏入季中高峰期，部分上半季跑得密馬匹，體力略為下降，尤其係靠追食胡馬匹，威力稍減下，形勢上比起前置馬匹所處形勢，將會更加下風。

至於在谷草C+3欄擅於走位嘅騎師，兩位華將最具值搏率，今季與田泰安C+3欄成績看齊，同以5W排頭位嘅鍾易禮，把握當前手風正順，停賽前最後一戰，鬥志更值捧，尚有上陣較少嘅陳嘉熙，至今5W之中，2W來自谷草C+3欄頭馬，命中率極高，今晚獨騎尾場餐士馬「鈁糖武士」，當然有跟進必要。