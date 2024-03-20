維港智能攻高松宫 沈集成感激已故恩師愛倫

「維港智能」將於本周日喺日本中京競馬場出戰1200米一級賽高松宫紀念賽，練馬師沈集成形容此駒體重唔夠1,100磅，以短途馬嚟講屬於有少少破格，但騎師只要相信自己、相信馬匹，就會發揮出好高水準。

沈集成提到「維港智能」上仗勝出百週年紀念短途盃，雖然係戲劇性出現慢步速，但馬匹勝出後，佢立即諗遠征高松宫紀念賽嘅可能性，雖然中京競馬場跑倒圈(左轉)，不過策騎員表示「維港智能」跑左轉會仲勁，令佢認為係一個好好嘅契機，所以安排遠征。

此外，沈集成好感謝師傅愛倫，因為師傅好熱衷派馬遠征，佢亦相信香港賽馬會都支持練馬師派馬外出挑戰。提到「靚蝦王」2000年成為首匹勝出日本安田紀念賽嘅香港賽駒，沈集成當時與現已退休嘅佳哥負責喺日本照料「靚蝦王」，今次由佢親自率領「維港智能」遠征日本，名副其實傳承愛倫嘅意願。

至於今仗為「維港智能」執韁嘅梁家俊，佢事前已問過曾於中京競馬場上陣嘅莫雅、田泰安意見，對方分享好多寶貴經驗，當排位後再睇吓對手研究戰略。梁家俊與馬主朱潤流異口同聲今次騎練及馬主係全華班組合，一定要支持，而且意義重大，希望可以創佳績，為港爭光。