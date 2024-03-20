48匹海外馬報戰冠軍賽馬日 日本三冠馬后上榜

冠軍賽馬日將於4月28日在沙田舉行，共有21匹一級賽冠軍報爭當日的3項大賽。屆時，「金鎗六十」、「浪漫勇士」、「金鑽貴人」、「加州星球」及「遨遊氣泡」等一眾本地冠軍級佳駟，將與來自日本、歐洲、澳洲及阿聯酋等賽馬地區的好手爭逐殊榮。

冠軍賽馬日將上演3項一級賽，分別是途程2000米的女皇盃、冠軍一哩賽及1200米主席短途獎。今年這3項頂級賽事的總獎金均再創新高，吸引了合共89匹賽駒報名角逐。冠軍賽馬日共有48匹海外賽駒報名參賽，日本隊陣容最鼎盛，多達25駒，報名馬匹還有來自澳洲、英國、法國、阿聯酋及愛爾蘭的代表。

今屆賽事共有12匹曾勝出一級賽的海外賽駒報名參加，包括6匹澳洲佳駟「樂觀派」、「土著部族」、「愛天仙」、「高快驥」、「力先生」及「核心」，而英國代表則包括「一區霸主」及曾兩度來港作賽的「譽滿杜拜」。已報名的日本一級賽冠軍為三冠馬后「自由島」、「鑽彩」及「野田赤蠍」，而來自阿聯酋的一級賽盟主「量時度力」也已報名競逐。

馬會賽馬事務執行總監夏定安說：「今屆冠軍賽馬日的海外及本地報名馬匹陣容鼎盛、質素出眾，令人期待。3項一級賽的報名馬匹總數從去年的71匹增至今年的89匹，很高興獲得日本、英國、法國、愛爾蘭、澳洲和阿聯酋等海外地區的馬主及練馬師的鼎力支持。」