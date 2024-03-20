呂健威點出禪勝輝煌打吡兩大對手 竟然冇提驕陽明駒？

香港打吡大賽周日上演，同樣在美國出生的「禪勝輝煌」及「安騁」均會上陣，有望成為自香港賽馬於1971/1972年度馬季轉作職業化以來，首匹產自美國的香港打吡冠軍。蔡約翰麾下的「安騁」將由莫雅執韁，而隸屬呂健威馬房的「禪勝輝煌」則會夥拍布宜學上陣。

「禪勝輝煌」來自美國愛荷華州，在香港由禪勝賽馬團體擁有，呂健威說：「其中一位馬主的家人應是在美國當販馬代理，他們近幾年購入美國馬來港，全都能夠勝出。」

「禪勝輝煌」今仗將首度角逐2000米賽事，呂健威說：「牠在香港經典盃中表現不俗，我認為較長途程會更適合牠，因為牠跑來頗為均速，慣常居前競跑，但一般來說，我覺得前領型賽駒較少能夠勝出打吡。我當然不想抽到外檔，就算是第6、第7或第8檔也可以。我認為牠還有進步空間，因為牠的狀態每仗都有所提升。」

呂健威續說：「這將是一場硬仗，尤其是有葉楚航馬房的『大至尊』在陣，牠上仗一出即勝2000米賽事，值得重視。此外，伍鵬志將派出全場評分最高的『錶之銀河』參賽，該駒是一匹好馬。」

此外，「金鎗六十」昨日在沙田泥地跑道上快跳，呂健威說：「馬兒近況不俗，我們讓牠保持操練，也會繼續留意牠的狀況。我打算下周先讓馬兒在草地上操練，再安排牠試閘，一切循序漸進。」呂健威部署讓「金鎗六十」進軍4月28日G1冠軍一哩賽，這匹應屆香港馬王先後於2021年、2022年及2023年攻下這項大賽。