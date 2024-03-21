【露比直擊】名古屋凍到癲 維港智能要開燈瞓覺

沈集成馬房「維港智能」將於本周日(3月24日)出戰日本中京競馬場舉行嘅高松宮紀念賽，此駒目前喺中京競馬場積極備戰。「維港智能」今晨(21日)於日本時間7點左右現身，由馬房領班Jimmy負責於泥地慢踱一圈。「維港智能」今晨狀態喼住弗，走來清風送爽。

Jimmy以及負責照顧「維港智能」嘅馬伕Donna喺晨課後接受訪問，兩位對「維港智能」嘅狀態都好滿意。Jimmy表示，由「維港智能」喺檢疫到現時喺名古屋呢10日，今日狀態係最好，最滿意就係今日狀態，因為馬匹每日開步有長短，今日係四蹄盡展，隻馬都知自己做緊咩。不過，名古屋現時天氣寒冷，據知當地馬房冇暖氣，「維港智能」尋晚都要開燈瞓覺，所以瞓得唔算太好，但今朝晨操都好肯走，食料冇問題。

Jimmy指，「維港智能」每逢星期一、四都係倒圈操練，自己感覺佢左轉仲好，對馬匹左轉能力唔擔心。Jimmy同Donna都大讚「維港智能」係一匹好聰明，而且適應力好強嘅賽駒，嚟到日本對於身邊事物都十分好奇，雖然搭完飛機，隔離後再坐8個鐘車，隻馬有少少攰，但現時已經冇問題，狀態十足。

露比名古屋直擊報道