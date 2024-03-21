【露比直擊】預計周日有雨 維港智能抽中檔仲好？

今屆高松宮紀念賽撞正香港打吡，但馬會日前已公布本周日(3月24日)將轉播呢場大賽到港，畀香港馬迷可以觀看「維港智能」遠征表現。「維港智能」已抵達日本約10日，連日來均由沈廐馬房領班Jimmy負責策騎此駒操練。其實「維港智能」初來香港到依家，都係Jimmy主力負責操練，同「維港智能」可以話係有晒默契，佢都同馬房助理Donna全程睇實此駒，亦都不忘留意當地賽道。Jimmy表示自己留意到內欄場地唔太多草，中疊同外疊草地較佳，而呢到景色優美，日本JRA職員都好幫手。

根據日本天氣預測，名古屋周日將會有雨，今朝記者會亦有當地傳媒問及擔唔擔心「維港智能」表現會否受天氣問題影響，Jimmy就表示唔太擔心，因為「維港智能」季初係喺變化場地贏特首盃，相信佢喺天雨下作戰都冇問題，不過當然都要睇吓當日場地如何，而佢自己睇過晒高松宮過往數據，留意到抽內檔未必著數，而今場都係多馬場合，個人希望「維港智能」可以抽中檔起步。Jimmy仲話，「維港智能」係正宗1200米馬，贏完百週年紀念短途盃之後，成哥衡量過馬匹長力，都覺得唔好增程跑女皇銀禧紀念盃，所以就遠征日本，馬匹可出戰合適路程，希望「維港智能」明日可抽到理想檔位。

露比名古屋直擊報道