【打吡抽籤】驕陽明駒抽13檔 馬主榮明棣：雖艱巨但有信心

2024寶馬香港打吡大賽，今晨舉行抽籤儀式，「驕陽明駒」首匹率先由馬主榮明棣上台抽籤，結果為愛駒抽得13檔，其後廐侶「安騁」，馬主王賢敏則抽得12檔，蔡約翰兩匹重心馬俱孖住抽排大外檔，而前駒馬主榮明棣表示，雖然抽外檔，可能愛駒陣上取位會辛苦啲，但對於今屆爭標希望，依然樂觀。

榮明棣為前香港賽馬會主席榮智健公子，而他亦坦言自己養馬資歷淺，名下第二匹馬已能夠參加一生一次嘅打吡大賽，相當高興，更何況「驕陽明駒」已經連贏經典賽事系列首兩關，如今衝擊4歲三冠王，佢認為檔位雖然未算滿意，今場愛駒可能於陣上會辛苦啲，但佢就好相信馬匹嘅能力。

對於「驕陽明駒」爭勝最大阻力，榮明棣相信2000米可能是個考驗，因為由季初1200米開始，循序贏至1800米，如今要去仄試長途能力，不過以上場香港經典盃嘅贏馬姿態，佢相信愛駒嘅後上能力，即使上周初曾經傳出蹄甲感染，榮明棣透露蔡約翰已曾即時滙報，但相信在提升馬匹狀態方面，並唔會有太大影響。

過往榮智健曾先後憑「奔騰」、「奧運精神」勇奪香港打吡大賽，而榮明棣當然對「驕陽明駒」寄望甚殷，期望可為家族繼續傳承，帶來第3項打吡榮譽。