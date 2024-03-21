【賽馬以外】變數+暗湧 打吡捧佢最正路

打吡往往需要話題，況且依家香港少新星，都係靠「金鎗六十」、「浪漫勇士」、「金鑽貴人」、「加州星球」支持大局，如果想有啲更犀利嘅馬匹接棒，就真係好睇今年呢匹打吡馬往後進度係點。老實講，筆者覺得今屆打吡水準唔差，「驕陽明駒」、「錶之銀河」都好有星味，亦係今屆打吡評分最高嗰兩隻，再加埋一出即贏田草2000米嘅「大至尊」，又有「超超比」、「禪勝輝煌」呢啲今季一直表現好好嘅PPG，應該有一番龍爭虎鬥。不過，筆者再嘗試整理同消化最近關於打吡嘅新聞，再加埋今日排位抽籤結果，先發現大部分熱門馬都有變數同暗湧，數吓數吓，可能真係得番「安騁」係比較正路嘅選擇。

先講吓啲數據，其實近7年嘅香港打吡大賽，只係得兩匹大熱門贏過，就係「金鎗六十」同埋「佳龍駒」，佢哋不約而同都係4歲三冠王，咁今屆預計大熱都仲係已經贏咗香港經典一哩賽、香港經典盃嘅「驕陽明駒」，咁純計呢條攤路，由佢成為第3匹4歲三冠王都好合理遮。不過，世事嘅嘢好難估，「驕陽明駒」上個禮拜被發現右前足出現與之前的蹄壁側裂有關的輕微感染，再睇吓操練表，都知受到影響，無疑最後都通過獸醫測試，亦可以恢復快跳，但工夫少咗就係少咗，依家講嘅係打吡大賽，狀態唔係弗爆兼初跑2000米，難度會唔會太大。再加埋今日抽13檔，究竟應該點跑，留太後又驚好似當年「夏威夷」咁追唔切，擺前啲？萬一無長力咪仲大單？兩難局面，真係睇吓布文O唔OK哥先得喇。

另一匹備受關注嘅就係「大至尊」，話晒初出即贏田草2000米，姿態都要仲輕鬆，能夠做出呢啲咁大難度嘅動作，肯定非池中物啦。但講真，嚴格嚟講，「大至尊」上場只係一場三班頭馬，而睇番近年嘅打吡冠軍，真係好少二班都冇贏過就贏到打吡，同埋最近卅幾年只係得「奔騰」可以在港第二戰贏打吡，而佢當時係贏1800米嘅打吡，況且普遍自購馬都可能有第二次出賽併發症，即使「大至尊」真係好乖巧唔搶口，但點都有啲暗湧。

然後去到「久久為尊」、「禪勝輝煌」呢啲邊線分子，前駒除咗初出嗰場1200米，其餘一連幾場跑得好，但講真，對上一匹以處女馬身分贏打吡嘅就係1990年嘅「有料到」，而由全場評分最低嘅馬贏打吡？真係有啲難度。至於「禪勝輝煌」上場入Q係進步表現，但佢本身都只係三班贏馬，同埋筆者睇番啲馬會稿，原來冇美國出生嘅馬贏香港打吡，就算有布宜學，都係爭啲啲。

數嚟數去，似乎真係得番蔡約翰嘅「安騁」最正路，首先佢同「大至尊」一樣都係在港一出即勝，亦贏過田草2000米，仲要3戰此程2冠1亞，其中一場係二班頭馬，有晒證明先啦。同埋上仗小休後喺香港經典盃得第3名，正好用嚟提升馬匹狀態，加上搵埋天下第一高手莫雅，以往莫雅同蔡約翰憑「平海福星」贏過一次打吡，其實此駒在港初出即贏後，唔少人都覺得佢係今屆打吡熱門，依家輸咗兩場，再加上抖過吓，大家冇咁追捧，反而更值博啦。

■山無陵