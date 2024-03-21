潘頓話維港智能啱中京！沈廐領班透露佢狀態....

沈集成馬房「維港智能」將會喺3月24日，於日本名古屋中京競馬場出戰1200米一級賽高松宮紀念賽，「維港智能」係全場唯一外隊馬。

日本中京競馬場採用左轉賽道，而1200米起步點距離入彎位置，只有約300米，最後直路同東京競馬場一樣，都係會有少少上斜。過往「友瑩格」曾經攻下呢場賽事，早前訪問過「友瑩格」贏馬拍檔潘頓，到底佢又點睇呢條中京競馬場嘅草地跑道？

潘頓：「中京競馬場是個很好的馬場，1200米起步點出閘後是一段直路，但其後就開始下斜，約1000米處開始轉彎，彎位比較急速，這特性就如日本其他馬場相若，但當轉入直路後就會上斜到最後直路，「維港智能」今次需在左轉賽道出戰，而牠在香港向來跑右轉，但我認為牠可適應左轉，「維港智能」比較直接，本身都是勤力賽駒，我期望牠可抽好檔交出好表現。」

沈集成同梁家俊於剛周日(3月17日)，已經前往名古屋接咗檢疫完畢嘅「維港智能」，沈廐領班Jimmy連日摸實「維港智能」，今朝喺泥地慢踱一圈，佢亦都有講吓隻馬狀態如何。

Jimmy：「今日感覺係比較強烈，最鍾意就係今日慢踱，計番咁多日最鍾意就係今日，

因為騎「維港智能」每日開步係長定短，今日開步佢已經知道要做啲咩。」

經過剛周三晚谷夜，梁家俊旋即再飛往名古屋，周五將夥拍「維港智能」做慢工夫，想知「維港智能」最新動態？，繼續留意《東網》馬經喇~