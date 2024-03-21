【大至尊排10檔】航哥話滿意 屆時等潘頓自行發揮！

寶馬香港打吡大賽（2000米）將於本週日（3月24日）在沙田馬場上演。參賽馬「驕陽明駒」今仗力求再下一城，囊括今季4歲馬經典賽事系列3關賽事的冠軍，與「佳龍駒」及「金鎗六十」兩匹佳駟看齊，但牠必須克服排外檔出閘的挑戰。

「驕陽明駒」早前已先後攻下香港經典一哩賽1600米及香港經典盃1800米，今仗力圖再奏凱歌揚威打吡，成為繼「佳龍駒」（2017年）及「金鎗六十」（2020年）後歷來第3匹全勝4歲馬經典賽事系列3關賽事的佳駟，但牠今仗排在第13檔起步，而另一爭勝要角「錶之銀河」則自最外的第14檔出閘。

]12屆香港冠軍練馬師蔡約翰將力爭第4度取得打吡冠軍，旗下的「驕陽明駒」今仗續由布文策騎，抽得第13檔，而廄侶「安騁」則由莫雅主轡，自第12檔起步。對於兩駒均抽得外檔，蔡約翰以一貫的平常心待之。

蔡約翰說︰「我會先分析賽事形勢，看看騎師有甚麼想法，然後作出部署。他們暫時還未向我提供意見。」他其後談及「驕陽明駒」蹄部感染康復後的最新進展。

「馬兒（『驕陽明駒』）狀態不俗，今早進行快操，看來表現良好。」

蔡約翰曾先後憑「陽明飛飛」（2012年）、「戰利品」（2015年） 及「平海福星」（2018年）3奪打吡冠軍，他希望「驕陽明駒」與「安騁」能夠如上屆排第14檔的冠軍「遨遊氣泡」一樣，成功克服外檔揚威此項經典大賽。

另外，班德禮今仗將夥拍羅富全旗下的「難以置信」自第8檔起步。他在排位抽籤結束後指出有數駒在檔位方面的際遇截然不同，或會影響賽事形勢。

班德禮說：「現在排位結果出爐，令賽事局面產生變數，或會影響大家的部署，譬如自外檔出閘的騎師會想佔取好位，但又不想坐騎耗力太多，賽事形勢因而會出現變化，令人期待。」他指的是2000米賽事中起步點至首個彎位之間的一段較短直路。

「你會希望能在首次轉彎前讓坐騎儘快上前並佔得好位，同時希望賽事步速不會太慢，尤其對我的坐騎而言，因為牠是一匹不折不扣的長途馬。」

「『難以置信』的檔位中規中矩，較難預計出閘時情況如何，但相信排外檔的賽駒會製造偏快步速，因為部分爭標分子將自較外檔起步，因此馬兒的檔位尚可。」

葉楚航將會派遣「大至尊」力爭個人從練以來首個打吡冠軍。此駒將由潘頓策騎，葉楚航對牠抽得第10檔起步感到滿意。

葉楚航說：「排第10檔尚算不俗，對馬兒來說沒有問題。我很滿意，屆時我會讓潘頓自行發揮。」

「久久為尊」將由第1檔出閘，「意力迪迪」抽得第2檔，而「超超比」、「嘉應傳承」及「同樣美麗」則分別抽得第3至第5檔，這5駒的檔位均較為有利。「精算謀略」抽得第6檔，「勁速威龍」排第7檔，而「難以置信」、「禪勝輝煌」及「大至尊」則分別抽得第8至第10檔。

此外，「喜蓮勇感」將自第11檔起步，而「安騁」、「驕陽明駒」及「錶之銀河」則分別抽得第12至第14檔。