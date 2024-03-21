驕陽VS銀河 香港打吡宇宙級激戰！

周日重頭戲香港打吡大賽，14匹頂級4歲馬角逐，當日更有4位名將來港客串，包括莫雅為蔡廐2000米3戰全入Q的「安騁」效勞，高多芬主帥布宜學則為呂廐香港經典盃亞軍「禪勝輝煌」出戰，今季人氣急升的麥道朗，則重新為「喜蓮勇感」主轡，人馬曾合作一戰贏馬，而澳洲騎師薛恩，就得到伍鵬志誠邀為全場最高分的「錶之銀河」披甲，至於冠軍騎師潘頓就聯袂上次初出2000米即勝的「大至尊」出戰，各路人馬精英盡出，戲碼一等一！

不過以馬論馬，今屆最大機會捧走香港打吡大賽，相信仍是「驕陽明駒」及「錶之銀河」之爭。「驕陽明駒」近兩戰4歲系列賽頭關香港經典一哩賽及次關香港經典盃，都能順利掄元，上次雖然贏「禪勝輝煌」比較驚險，但當日末段布文一鞭未施，似乎對其實力甚有信心，今次再捷就能成為繼「佳龍駒」、「金鎗六十」後另一匹4歲三冠王，幕後當然戰意爆燈。雖然早前驗出蹄甲有事，但近日已迅速康復，再用上布文執韁，值得重視。

至於繳交26萬額外報名費而來的「錶之銀河」，剛戰初上1400米跑平磅賽女皇銀禧紀念盃竟得亞軍，當日末段時間更快達22秒15，以其巔峰狀態，就算今次跳程跑2000米也未嘗不可，用韁繩出名偏柔的薛恩執韁，「錶之銀河」留住衝應該甚舒服，又睇吓呢次打吡係咪「驕陽」同「銀河」合演宇宙級大戰了！