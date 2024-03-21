告東尼第9場又出3隻喇~

告東尼自從在2月21日谷戰憑「又龍串鳳」、「開心勇駒」及「赤兔猴王」包辦三重彩後，馬房氣勢回升，在3月已取下8W，且今月初又見到「又龍串鳳」與「赤兔猴王」串Q，可見東廐馬同場上陣往往各為其主出擊，今次打吡大賽日，告東尼派出11駒應戰，擺明有心大搏殺。特別留意第9場所派「桃花雲」、「天寅合一」及「恩尼格」，此3駒跑法正好前、中、後包抄，此場就捧東廐馬Q及QP或三重彩！

第9場三班1800米，由於出賽馬評分區域為85分至60分，評85分的「桃花雲」可以再度降班出戰，其實前仗出戰三班同程曾與廐侶「恩尼格」同場，「桃花雲」跑獲季軍回勇，「恩尼格」則跑得第4名屬在港最佳名次，睇番「桃花雲」再出跑二班同程，只敗於今季摘下第5W的「越駿歡欣」一個馬位得5名，本身「桃花雲」排在14檔起步，形勢有考驗，卻造全場最快末段時間22秒97追近，狀態明顯再進一步。既然狀態催谷起，今回返三班對手減弱，排10檔絕對有權再次交出凌厲後勁拚勝，機會秤先。

「恩尼格」再出轉戰田草2000米，遇上「大至尊」以天馬行空姿態輕勝，敗於強手無話可說，今回返前仗跑近的田草1800米，負115磅甚輕，近兩仗都跟住步速跑，排7檔發揮有彈性。

「天寅合一」慣常主動，近季專攻谷草一再交出好走勢，但本身贏過田草，而今季也跑過一場三班田草1800米，只輸個多馬位予今次出戰打吡大賽的「安騁」，賽績不俗。7歲馬上仗更於谷草1800米得第2名，趁勇轉場再攻勿忽視。

告東尼今次有「同樣美麗」爭打吡，續配跑大賽時有驚喜的巴度，冷腳所在。配合而來的「美麗」系馬有第8場的「美麗奔馳」，新勝馬重配贏過此駒3次的蔡明紹，當然有心求連捷。