【分秒在握】夠堅再攞威

姚本輝踏入2024年展開大攻勢，1月取得12W已經非常誇張，以為一輪急攻要抖一抖，誰不知攻勢陸續有來，2月取得7W，而3月未過亦贏到5W，現時姚本輝已在練馬榜前列，看來有力衝擊從練以來第2個冠軍寶座。

今屆打吡大賽，姚廐本來有匹「堅又威」報名，但由於評75分，加上又未跑過長途，因此在公布報名時列為後備3，到排位時更成為棄權馬，不過這並不代表周日未能看到此駒登場，因為「堅又威」將會出爭第10場三班1400米。

其實「堅又威」今季的表現相當亮麗，季初於四班一出即勝外，更以1.6倍及超級姿態掄元，翌仗升上三班再跑，好可惜遇着匹「飛鷹翱翔」，後者以短頭位贏完此仗後，升上二班亦取得連捷，因此「堅又威」初上三班僅敗，也算是無話可說了。連搏兩仗後，馬匹健康曾出現小問題，結果抖了接近兩個月復出，狀態不足之下輸亦難怪，不過熱身一仗後，再出已成功補中，而上仗再跑同程得第2，頭馬是「競駿輝煌」，而該駒贏完「堅又威」後，又係升上二班連捷，換言之，「堅又威」季內兩次屈居亞軍，都只負於超班馬而已。今次再爭三班，雖然對手不少，但以此駒四平八穩的表現，絕對有力再爭。

■長風