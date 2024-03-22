【露比直擊】周末中京有外線坐騎 家俊要多謝一班人

梁家俊(Derek)跑完周三谷草夜賽後，周四隨即飛往日本名古屋，為周日夥拍「維港智能」出戰1200米一級賽高松宮紀念賽做好準備。Derek是次日本上陣，除了騎「維港智能」之外，於明日(3月23日)更會在日本中京競馬場跑一場先作熱身。

明日中京競馬場12場泥地賽事之中，Derek將在第11場1900米泥地賽事，策騎森秀行所訓練的France Go de Ina上陣，這匹6歲馬近5仗共取得1冠2亞1季成績，現時成為賽事第3熱門。

至於周日梁家俊暫時就有3匹外線坐騎，其中兩駒均來自馬主大川徹名下Smart Bianca以及Smart Result，而大川徹為前港馬「醒目再臨」馬主，現在港則有匹尚未出賽新馬「黃金見聞」。另外一駒則來至「西野」系的Nishino Lana，此駒曾在中京競馬場報捷，如今重返贏馬跑道，且看明日表現如何。

今次Derek兩日均有外線坐騎上陣，騎者今晨接受訪問，表示感謝經理人Adam幫手覓得坐騎，另外多謝蘇偉賢，因為他和部分日本馬主朋友有聯繫，幫助自己爭取支持，另外朋友Kasu亦幫自己爭取一駒上陣，感謝各位老友幫忙。