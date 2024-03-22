英國草地新季明日開鑼 蘇兆輝自由身騎6場

英國草地新賽季，將於明日(23日)揭開戰幔，開鑼傳統一連兩日嘅賽期，都會j安排响唐加士達馬場(Doncaster)舉行。

雖然係草地賽季開鑼，畢竟開季初段無乜重要戲碼，加上下星期馬壇焦點，又會放响杜拜世界盃盛事，所以好多大牌，都未有响開鑼日上陣，正如冠軍人馬布宜學，飛咗嚟香港跑打吡，莫雅先飛澳洲幫古摩亞跑金拖鞋，再嚟香港幫神仙爭打吡，甚至馬昆亦都身在澳洲客串。

綜觀英國草地賽季開鑼陣容，騎師方面仲有易健寧、范奕倫等年青好手撐場，而香港馬迷熟悉嘅蘇兆輝，自從刑滿披甲响沙地一出即勝後，都已經跑咗成個星期熱身，終於迎接草地賽季來臨，8場賽事有6匹坐騎，被視為開鑼日重頭戲嘅林肯讓賽(Lincoln Heritage Handicap)，更會為練馬師陳利良旗下Johan出戰，而蘇兆輝响2022年嘅開鑼戰，人馬合作更加勝出呢場賽事，若然今次故劍重逢，能夠打響頭炮重溫好夢，的確別具意義。

緊接而來嘅星期日唐加士達賽事，蘇兆輝亦會為曾在港服役嘅「安帥」出戰，適逢同日「安」系有「安騁」由莫雅出戰香港打吡大賽，睇吓屆時「安」系會唔會靠兩位高手，食得出呢口同主越洋孖寶。