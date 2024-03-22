雖排外檔但有形勢 周俊樂睇好時尚歡欣反彈

由容天鵬囡囡幫手購入嘅「時尚歡欣」，今季一度直落3場表現出色，加至目前70分，似乎遇上樽頸位，已經連敗2仗，不過一手主理嘅周俊樂，卻並非認為關乎馬匹實力，只係一連兩仗排檔差，雖然可以搶前守置好位，前段明顯嘥多咗力，末段力度減弱下，未能持續勁勢，不過明日再戰尾場，亦係排响10檔，呢個雙號檔位，會否再一次影響爭勝機會呢?

周俊樂認為「時尚歡欣」雖然今次排10檔，但比起上兩次檔位肯定理想，況且外側排13檔仲有一匹跑法主動嘅「識贏」，而佢就希望可以盡快切入，可以跟住「識贏」之後搵啲遮擋競跑。無疑「時尚歡欣」試過慢步速自行領放贏馬，Jerry相信放頭未必係馬匹最佳跑法，反而跟守放頭馬之後取得遮擋，稍留衝刺會更有威力。

適逢打吡大賽日子，周俊樂亦期望可以有頭馬見面，至於首度夥拍「超超比」出戰打吡，而且更係今屆唯一一位華籍騎師，對抗13位外籍騎師，不過隨住一眾實力馬匹排到大外檔，本身坐騎「超超比」排3檔，在取位相對有利，而佢亦期望可以在今屆賽事，爭取到好表現。