信心十足爭打吡 薛恩：幾匹對手同錶之銀河一樣檔劣

香港打吡大賽周日上演，薛恩夥拍伍鵬志麾下「錶之銀河」爭標，他坦言此駒排在14檔出閘並不理想，但相信馬兒的脾性及級數有助克服排檔的影響。

薛恩說︰「排最外檔出閘並不理想，也是我們需要面對的另一挑戰，但我研究過各駒的排位及對手的實力，發現不少爭標分子也自外檔起步。與一眾對手比起來，其實大部分爭勝要角也得面對檔位帶來的嚴峻挑戰。我認為『錶之銀河』的級數足以克服不利檔位，只要牠放鬆來跑及交出最佳水準，便可應付打吡的途程。」

薛恩於2020年策騎「幸福掌聲」角逐香港打吡大賽，最終僅以馬頸位之差敗於「金鎗六十 」，以290倍獨贏賠率取得亞軍，他渴望今仗能夠憑「錶之銀河」摘下打吡桂冠。薛恩說：「我會盡量讓牠於早段放鬆來跑，而牠可說是陣中加速力最強的一駒。如果我能夠讓牠先留力，然後於末段發揮加速力，就很有機會勝出賽事。不過，只有在開閘之後，看看馬兒早段的表現才會知道機會如何。」

薛恩於本周一專程來港策騎「錶之銀河」快跳，以熟習坐騎的特點，他說：「我前幾天到來策騎牠出操，發現馬兒並不急進。牠略為搶口，有點過於想令你滿意，但牠不會跟你角力，也不會猛力向前。如果今仗步速偏慢，馬兒應會按我的指示放鬆來跑，我希望也相信牠會做得到。」薛恩預期，今仗當各駒穩定走勢後步速會偏慢，到了800米處時步速應會開始加快。