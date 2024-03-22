名古屋周六開始落雪 維港智能爭標添變數

1200米一級賽高松宮紀念賽周日在日本中京競馬場上演，香港代表「維港智能」是6年來首匹挑戰這項大賽的海外賽駒，預測比賽當日天氣欠佳，令爭標形勢更添變數。

上屆高松宮紀念賽在軟地上進行，結果爆出冷門賽果，而今年的天氣預報指周六開始會下雨或下雪，屆時跑道狀況估計偏軟慢，且在賽日較後階段此賽上演時將頗為軟爛，令賽事形勢變得不明朗。在此情況下，上屆亞軍馬「奈村佳盈」勢將更受追捧，有望收復前失。

「濠城」近兩仗出戰三級賽均能報捷，同樣被視為爭勝分子，但牠去年在此賽僅得第15名，外界不免憂慮牠的表現或會受場地狀況影響。

各主隊馬匹已於本周三在栗東及美浦練馬中心完成最後快操，「大海女神」、「賢德之君」、「出奇致勝」及「真炫美」均獲得當地體育報章重點報道。4歲雄馬「賢德之君」首次挑戰一級賽，此駒能應付任何場地狀況。

「大海女神」去年10月勝出1200米一級賽短途馬錦標，同年最後一戰出爭1400米二級賽阪神盃取得第5名，這匹雌馬雖然今年尚未復出，但出操時看來佳態洋溢。

「出奇致勝」上屆賽事僅得第10名，其後在短途馬錦標取得第6名，但周三在平地跑道上操練時走勢強勁，而且牠與「濠城」一樣最近兩戰全勝，先於去年底攻下二級賽阪神盃，再於2月底復出攻下三級賽阪急盃，雖然兩仗均是1400米，但牠也曾在1200米賽事交出好表現，並曾在中京奏凱。

4歲雌馬「真炫美」首次角逐1200米，周三由慣常騎師武豊策騎操練，此駒上仗在武豊胯下勝出1400米三級賽京都牝馬錦標，賽後武豊建議進軍高松宮紀念賽。

冷門分子方面，「偉大凱撒」曾揚威中京，上仗出戰中山一項1200米三級賽時在好地上跑獲亞軍，正值佳態。更冷門之選當數「樂桃源」，這匹7歲雌馬速度不算特別銳利，但表現穩健，往往能在跑道狀況欠佳的情況下跑入三甲。