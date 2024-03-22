沙田日賽 姚本輝又做主角

姚本輝去年憑「遨遊氣泡」勇奪打吡殊榮，可惜今屆未有馬匹參戰，衞冕夢縱使落空，但趁住沙田日賽12連勝旺勢，加上一眾外籍高手加持，大賽日依然不愁攞威機會。

踏入季中階段，姚本輝旗下馬匹攻勢凌厲，頭馬數字急升，尤其是沙田日賽威力，已經取得12連勝，即使上次日賽出馬不多只有5駒，仍以「陽光勇士」贏馬，取得1冠1亞佳績，今次於大賽日大堆頭出擊，更加值得憧憬。

當中尾場列陣「堅又威」，今季5戰一直由潘頓主理，取得2冠2亞戰績，雖然今仗加至頂磅迎戰，但潘一哥仍肯揀騎，自然不打無把握之仗，上場敗於升上二班再出再贏的「競駿輝煌」，如今強手已去，「堅又威」恃其非凡的實力，練者部署再攻強項1400米，當有志在必得之勢。

姚廐在第9場三班1800米雙龍出海，「常拼常勇」為馬房第一選擇，季內分別由巴米高及麥道朗贏馬，大利客串高手發揮，剛戰同程跑第6，場地黏性重略受影響，惟所負不遠，因緣際會今戰再配麥道朗，回師正常場地角逐，將會展現更大威力。

另外，第4場重配布文出擊的「風火恆雲」，剛戰1400米也是抽排14檔，結果後上不及得季軍，今次跑一哩再遇相同檔位形勢，但增程所遇步速形勢亦有差異，加強配搭下補中機會不能抹殺。