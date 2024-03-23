驕陽明駒13檔有難度？布文話一定要留後跑

香港打吡大賽將於明日(24日)在沙田馬場上演，總獎金高達2600萬港元。布文今仗將繼續為「驕陽明駒」主轡，並透露會採取留前鬥後的跑法，盼能助該駒延續強勢奪魁，囊括今季4歲馬經典賽事系列3關賽事的冠軍。

布文於2016年夥拍約翰摩亞馬房的「明月千里」首奪香港打吡桂冠，2019年策騎羅富全麾下的「添滿意」再奪此賽冠軍，今年力圖憑蔡約翰訓練的「驕陽明駒」贏得個人第3項香港打吡錦標。「驕陽明駒」早前已先後攻下香港經典一哩賽(1600米)及香港經典盃(1800米)，今仗如果能再下一城揚威打吡，將會成為歷來第3匹全勝4歲馬經典賽事系列3關賽事的佳駟，與「佳龍駒」(2017年)及「金鎗六十」(2020年)看齊。

然而，「驕陽明駒」今仗必須克服排第13檔的挑戰，成為自2001年的「實業先鋒」後首匹自該檔位出閘揚威打吡大賽的賽駒。布文說：「『驕陽明駒』必須放鬆來跑。馬兒需要放鬆競跑以應付這個途程，所以我們需要留後競跑。至於留後多少，將取決於對手的臨場決定，總之我們必須讓馬兒穩定走勢，居於中間或更後位置都可以。我能夠做的實在不多。」

「『驕陽明駒』具備級數，但我們不想在前半程消耗牠過多體力，必須確保牠留力於末段衝刺。如果可像我一直所說陣上保持走勢暢順，馬兒應有力爭勝。」