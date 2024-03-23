【練馬師王】出9駒隨時場場有貨交 早買為妙！

上期跑馬地「練馬師王」，容天鵬突然發難，早段場次先憑「傲龍駒」及「高份數」起孖，之後再有「多多配合」及「架勢奇爸」入Q，跑完第6場已拎到36分，就算最後3場無馬參賽，仍能直帶到終點，季內兩次封王俱在谷中取得，與上季專攻沙田日賽稍為不同。

來到香港打吡大賽日，自然成為大倉表演舞台，暫居練馬師榜次席的呂健威，今期共派9駒列陣，列陣打吡的「禪勝輝煌」及「勁速威龍」實力稍稍不及同場高分對手，但兩駒跑法一放一追，遇到任何形勢，估計其中一駒都有機會殺入前列，不容小覷。

除了正本戲之外，呂廐餘下7駒都極具競爭力，一併闖進三甲亦非不可能，搶分場合眾多，大有本錢爭奪「練馬師王」。由於列陣頭兩場的「開心寶寶」及「獨步天下」均有餐士，故投注呂健威的「練馬師王」時，適宜於開跑前「入場」落注。第2場「獨步天下」上仗田草1400米保住殿軍，畢竟是初扳此程，有此表現已收貨，今次續配希威森打硬仗，本身擅長守好位跑法，抽1檔正合發揮，可先為馬房交出成績。

第5場「龍之輝」剛戰一出贏馬，近季呂廐自購新馬有本事首戰即食胡，「包裝必勝」、「陽明天空」、「禪勝輝煌」及「歡樂至寶」其後均可攻陷三班，估計「龍之輝」升班再戰，能力游刃有餘。

至於第10場「手機錶霸」，今季出道共跑過5仗，累積1冠2亞2季，演出準繩。剛戰初跑1400米，以1分22秒27建功，以四班頭馬計算，此乃今年第3快時間，能力無花無假。田泰安近兩季甚少夥拍呂廐馬上陣，但今次忽然喜獲這匹拍賣新星的帥印，或因他是「錶」系主要殺手，深受幕後器重。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 1.9倍

2.呂健威 4.0倍

3.告東尼 9.0倍

4.賀 賢 10倍

5.伍鵬志 11倍

6.羅富全 22倍

7.姚本輝 17倍

8.方嘉柏 35倍

9.大衛希斯 30倍

10.廖康銘 35倍

11.黎昭昇 125倍

12.沈集成 600倍

13.葉楚航 125倍

14.蘇偉賢 300倍

15.容天鵬 300倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/文家良/韋達/巫偉傑/丁冠豪/徐雨石) 300倍