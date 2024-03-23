【張基焦點】加州動員勤操搏殺

告東尼近期氣勢如虹，並與澳洲好手艾道拿合作擦出火花，今次他們則有「加州動員」攜手出擊，固然要重視。另外，「金陽飛駒」上仗初出狀態未足亦追得好，今次有權更進一步。「金勝名駒」質新馬上仗追得好，今次有權補中。「小小吾駒」突然作出配備變動，應會帶來正面效果，不能忽視。

第4場四班1600米，「加州動員」3歲馬已經一再於1400米追得好，前仗卻轉場增程跑泥地一哩，跟前跑的情況下拉士力弱得第6名，剛戰回師田草一哩卻除眼罩，結果早段唔夠快拉士追回殿軍，本身需要硬功騎師，改用艾道拿更合發揮，亦重戴眼罩改善前速，賽前有安排彈草閘，操練動態積極，抽3檔機會樂觀。

第10場三班1400米，「金陽飛駒」上仗初出賽前共試3課大閘，狀態明顯未達水準，用澳洲時使用的羊毛面箍跑此程，卻出乎意料跑得好，直路修正再追得第6名，復課後再試谷草閘，表現遠勝上仗初出前，今次換薛恩配合1檔好位，未許輕視。

第2場四班1400米，「金勝名駒」3歲質新馬進度令人相當滿意，剛戰跑同程出閘不算太慢，但刻意拖後，終點前追得勁得季軍，復課試閘則仍有點麻煩，走勢則好，今次再戰同程只要起步順利，坐位望贏。

第3場四班1200米，「小小吾駒」台型吸引，陣上亦愈跑愈近，今次除頭罩可能令馬匹更活躍，未必需要留得太後，畢竟本身有進步，贏面頗高。