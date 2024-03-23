【進階選項】信心星有恃無恐

入行以來除身體抱恙外，甚少在馬季內請假缺席賽事，但現時賽馬文化已隨時代巨輪而轉變，連同越洋轉播海外賽等同於年中無休。以往只在暑假才有機會出門，錯過很多美好時光，要知道南北半球時序不同，睇馬的話7、8月到歐洲還好，去日本只能看到二、三級賽，澳紐冬季天寒地凍，煞科前賽事亦不算吸引。2月尾至3月初飛到墨爾本及悉尼走走，天氣好溫度適宜，除欣賞澳洲堅尼大賽外，還到拍賣會觀摩、參觀當地馬房及到訪世界著名的古摩亞育馬場，放眼世界兼自我增值，一切都值得。

由悉尼巿中心去古摩亞車程遙遠，這趟旅程其中一個心願是去一睹愛駒「信可成真」風采，如果有睇開本欄的朋友或許有印象，牠3歲跑覺士盾時大題推介，結果爆出半冷奪冠，之後亦成為唯一在南北半球兩地10勝G1的名駒。「信可成真」雖年屆17歲喜見毛色仍然立立令，精神奕奕。

打吡日，第6場「信心星」及「椒椒醒」正是「信可成真」子嗣，有力挑戰熱門馬「忠誠寶寶」。「信心星」至今3戰由1000米跑起，對上兩場1200米追勢凌厲，上次薛恩跑起步稍慢，遲遲才望空撒開大步，剛周一薛恩親自彈草閘考眼罩，拖住火車頭般湧住去，初跑1400米預計「忠誠寶寶」外檔切入領放，「信心星」排3檔可以跟守前列靚位，鬥質素絕不輸蝕，但分頭或許更佳。同樣「椒椒醒」連場在1200米有走勢，埋門試閘第1成熟又進一步，稍嫌排檔稍外要找遮檔，但證明能力不差。

「心星」系第2場亦有匹新勝馬「仁心星」，初出八成馬已追入第2，前仗初跑1400米全程外疊慢步速後上第3。上場縱排大外檔，但薛恩卻以一個主動跑法上前克服，贏頸位只因這並非最佳跑法。勝後加6分仍留四班，不過電腦再次給牠難度，繼續雙位數外檔起步，不過看完上場表現亦不太擔心了，本身留後前置皆可，超班馬可再下一城。